Як пише Politeka.net, популярний український гуморист Юрій Ткач, не тільки регулярно знімається в проектах студії» Квартал 95 " але також активно веде свою сторінку в Instagram.
У новому пості Юрій Ткач показав кумедне відео, в якому виконав фрагмент пісні Віктора Павлика "Ні обіцянок ні пробачень". (Щоб подивитися-проскроллььте вниз)
«А життя могло скластися і так», - написав артист.
Юрій Ткач засвітився в білій сорочці з краваткою-метеликом і чорною жилеткою. Також на голові у нього була пишна перука. Відзначимо, в молодості Віктор Павлик ходив з кучерявою довговолосою шевелюрою.
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Кадри захопили користувачів мережі.
"Юрик в образі - це жесть. Обожнюю! Браво», «зовсім інше сприйняття пісні», «Кращий», «геній», "Талантище", - пишуть у коментарі.
Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" перетворився на фокусника і показав, як треба "запалювати серця": "Український Копперфільд"
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