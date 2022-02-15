Відомий український комік і актор разом зі своєю семирічною донькою розчулили Володимира Дантеса і не тільки, з'явилося відео.

Як повідомляє Politeka.net, дочка актора студії "Квартал 95" Юрія Ткача Ліза прийшла на шоу» Розсміши коміка", де її батько разом з Євгеном Кошовим виступають в якості журі. Відео виступу доньки показала дружина артиста Вікторія Ткач на своїй сторінці в Instagram.

"Вооот вона, моя дівчинка ..💛 ❤ Моя Моя гоооордость...😍!!!)))) Як же сильно вона хотіла, щоб все вийшло... і перемогти звичайно хотілося, але це не було первісною метою!!! Головне, що хотіла Лізі, шалено здивувати і порадувати татка», - зазначила Вікторія.

Також вона розповіла, що Юрій Ткач не знав, що дочка готується взяти участь в шоу, репетирували вони в його відсутність.

Судячи, по реакції Лізі цілком вдалося здивувати і зворушити батька. Не стримався і ведучий шоу Володимир Дантес.

"Юра, я скажу тобі таку річ, що коли я зараз дивлюся ось в монітори і бачу твою очі, ось в такі моменти хочеться дитини, реально. Тому що я не знаю, як ви бачите, я тут бачу ці сльози... він просто неймовірний. Спасибі, Юра тобі", - сказав чоловік Наді Дорофєєвої.

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