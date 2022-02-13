Відомий український гуморист та актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав шанувальникам, як виглядають його мама і тато, які живуть у Дніпрі.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 38-річний український комік та провідний актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач розповів шанувальникам, що приїхав на свою батьківщину - у місто Дніпро.

"Якщо чесно - дуже не люблю вокзали, але якщо річ йде про рідне місто, про Дніпро, то це зовсім інша справа", - поділився Юрій.

Далі Ткач показав, що з вокзалу його забрав батько Костянтин. По дорозі вони говорили, батько Юрія розпитував про свою маленьку внучку Лізу, яка у вересні 2021 року пішла у перший клас однієї з приватних шкіл Києва.

"Задушевні розмови з батьком)))", - написав Юрій Ткач.

Також актор "Квартал 95" показав і свою маму Ірину, яка якраз їхала за кермом.

"Добридень, хлопці", - привіталася Ірина Ткач із шанувальниками Юрія.

Чому Юрій Ткач приїхав до рідного міста, гуморист поки не розповів.

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