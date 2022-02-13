Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 38-річний український комік та провідний актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач розповів шанувальникам, що приїхав на свою батьківщину - у місто Дніпро.
"Якщо чесно - дуже не люблю вокзали, але якщо річ йде про рідне місто, про Дніпро, то це зовсім інша справа", - поділився Юрій.
Далі Ткач показав, що з вокзалу його забрав батько Костянтин. По дорозі вони говорили, батько Юрія розпитував про свою маленьку внучку Лізу, яка у вересні 2021 року пішла у перший клас однієї з приватних шкіл Києва.
"Задушевні розмови з батьком)))", - написав Юрій Ткач.
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Також актор "Квартал 95" показав і свою маму Ірину, яка якраз їхала за кермом.
"Добридень, хлопці", - привіталася Ірина Ткач із шанувальниками Юрія.
Чому Юрій Ткач приїхав до рідного міста, гуморист поки не розповів.
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