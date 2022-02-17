Как пишет Politeka.net, в Инстаграм жены Юрия Ткача Виктории появилось видео, на котором их дочка Лиза записывает видео. Как объяснила женщина, это видео она нашла случайно. Значит, Лиза записывала его, когда родителей не было рядом.

Девочка сделала себе губы из пластилина, а также пыталась украсить брови и скулы.

«Фраза «хотя мне не нужно» очень порадовала. Это просто огонь. Иногда максимально полезно чистить галерею телефона», - подписала видео Виктория.

В комментариях поклонники звездной семьи оставили массу комплиментов Лизе.

«Актрисе нужен срочно Оскар», «Милость просто», «Красотка, переплюнула папу», «Где Лизи насмотрелась бьютиблогеров?», «Всё познается в детстве», «Девочки они такие», «И так красавица! Новый тренд», «Это чудо-ребенок, красивая как мама, артистическая как папа», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Юрий Ткач ошеломил исполнением хита Виктора Павлика: «А жизнь могла сложиться и так».

Как сообщала Politeka, Ткач с дочкой поразили мужа Дорофеевой Дантеса: «В такие моменты хочется ребенка».

Также Politeka писала, что Ткач показал редкие кадры с людьми, которые его вырастили: "Задушевные разговоры".