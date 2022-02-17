Як пише Politeka.net, в Instagram Женя Кот опублікував кадри зі зйомок шоу "Танці. World of Dance". Це шоу, де професійні хореографи обирають найкращих танцюристів країни, які змагатимуться за призові місця.

Новими суддями шоу, яке тріумфально повертається на екрани, став Євген Кот, Тетяна Денисова і Максим Чмерковський. Зоряна трійка засвітилася разом на зйомках одного з кастингів.

Варто відзначити, що Євген Кот прославився саме завдяки танцювальному талант-шоу, після чого його запросили брати участь в «Танцях з зірками». Маским Чмерковський також повернувся до роботи з телеканалом СТБ після того, як побував у ролі судді «Танців з зірками». Тетяна Денисова, як відомо, і раніше була суддею танцювального проекту. Тепер глядачі знову побачать її в цій ролі.

"Так багато крутих танцюристів. Ми продовжуємо кастинги", - поділився новинами про шоу Кот.

Нагадаємо, що Євген Кот підкорив образами на зйомках нового шоу.

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