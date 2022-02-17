Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Женя Кот опубликовал кадры со съемок шоу «Танці. World of Dance». Это шоу, где профессиональные хореографы выбирают лучших танцоров страны, которые будут соревноваться за призовые места.

Новыми судьями шоу, которое триумфально возвращается на экраны, стал Евгений Кот, Татьяна Денисова и Максим Чмерковский. Звездная тройка засветилась вместе на съемках одного из кастингов.

Стоит отметить, что Евгений Кот прославился именно благодаря танцевальному талант-шоу, после чего его пригласили участвовать в «Танцах со звездами». Маским Чмерковский также вернулся к работе с телеканалом СТБ после того, как побывал в роли судьи «Танцев со звездами». Татьяна Денисова, как известно, и раньше была судьей танцевального проекта. Теперь зрители вновь увидят ее в этой роли.

«Так много крутых танцоров. Мы продолжаем кастинги», - поделился новостями о шоу Кот.

Напомним, что Евгений Кот покорил образами на съемках нового шоу.

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