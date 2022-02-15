Як передає Politeka.net, популярний хореограф і переможець одного з сезонів "Танці з зірками" Євген Кот став суддею нового шоу "Танці. World of Dance".

На своїй сторінці в Instagram Євген Кот показав нові фото. На кадрах він постав перед камерою в незвичайному образі з дружиною Наталією Татаринцевою на руках. Варто відзначити, що на тілах подружжя проведені лінії різних кольорів, що надає знімкам додаткової гармонійності.

"Люблю тебе, Наталія Татаринцева", - зізнався Євген Кот.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією хореографа: "Третє фото-гармонія", "Класні, ідея фото - вау", "Ви чудові, обожнюю!", "Ви - шикарні", "Моя улюблена парочка", "Нехай любов буде щирою", "Красиво як", "Ну це дуже круто", "Ви чудові", "Шалено милі, супер!", "Як же це красиво", "Дуже красиво і пристрасно", "Які ж ви прекрасні 🔥. Захоплююся вами", "Ніжність в кожному дотику".

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