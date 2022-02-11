Як передає Politeka.net, популярний хореограф, переможець "Танців з зірками" та суддя "Україна має талант" Євген Кот незабаром засвітиться на новому телевізійному шоу. Цього разу він став суддею танцювального проєкту "Танці. World of Dance" разом з Максом Чмерковським і Тетяною Денисовою. На своїй сторінці в Instagram Женя Кот показав два образи, в яких представ на зйомках шоу (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Який образ вам більше подобається? Відправляй 🔥 - якщо перший, 👍 – якщо другий", — запитав Євген Кот.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією хореографа: "Просто красунчик чоловік", "Все вогонь", "Перший", "Женя, все вогонь", "В будь-якому вогонь", "І перший, і другий", "Всі образи вогонь", "Дуже красиві всі образи", "Приємний молодий чоловік", "Женя, ти бомбезний в обох образах", "Ой, та Жені все йде! А коли перший випуск?".

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