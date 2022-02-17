Як пише Politeka.net, Євген Кот - популярний український танцюрист і хореограф. Зірка в 2022 році став суддею проекту " Танці.World of Dance", а дружина хореографа Татаринцева, багаторазова чемпіонка світу з танців, стала ведучою нового шоу. На сторінці проекту в Instagram показали, якою розтяжкою володіє Наталія.

"Ведуча проекту" Танці. World of Dance " -семиразова чемпіонка України, Європи та світу з гімнастики, чотириразова чемпіонка світу з пол-денсу та професійна тренер Наталія Татаринцева. У себе на сторінці ведуча поділилися своїми емоціями від роботи на новому проекті:

"Тепер офіційно я можу повідомити вам, що моя мрія спробувати себе в якості телеведучої здійснюється саме зараз. Мені так кайфово тут! Чесно, не хотіла б бути суддею проекту, тому що нещодавно я була на місці учасника і відчуваю те ж, що і вони. Тому хочеться просто бути поруч з ними і підтримувати перед першим кроком на сцену! Мені здається, я на своєму місці"", - написано було в пості.

На кадрах Наталія показала свою розтяжку, позуючи в рожевому костюмі.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Вогонь", "швидше б вже подивитися танцюристи", "ми дуже розчаровані вашим проектом і найголовніше, ставленням до дітей", "як класно, що адекватна проекту ведуча, а не чергова дружина олігарха".

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