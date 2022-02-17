Як пише Politeka.net, артистка порадувала шанувальників знімками з атмосферної фотосесії.
На фото Джамала явно позувала в іншій країні-на задньому тлі можна було побачити пальми, а самі знімки були залиті яскравим сонячним світлом.
На одному з них співачка позувала за кермом скутера. Вона була в шоломі, тому можна припустити, що їй довелося покататися. Співачка на фото щасливо посміхалася.
На іншому знімку можна було розглянути її образ. Для прогулянки Джамала вибрала просте чорне плаття, а зверху накинула білу сорочку.
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"А за вікном – незрозуміло, ранок, день чи ніч. І знову хочеться повернутися думками туди. Скутер. Вітер. Закат. І остання версія пісні "Хай буде так, як хочеш ти" у вухах", - підписала знімки співачка.
Шанувальники тут же відреагували на її пост.
"Шикарна леді, вогонь. Неймовірний. Незрівнянний. Доглянута і така обалденная! Я б сказала "Леді Досконалість". Ніяк інакше", "яка ви чудова", "Джамала вміє бути вільною, дихати свободою", "так, дуже хочеться Сонця", - пишуть люди.
Нагадаємо, Джамала в ефектній сукні-вишиванці здивувала зовнішністю.
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