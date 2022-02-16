Популярная украинская исполнительница Джамала следит за новостями, любит быть в центре внимания и часто рассказывает о планах на будущее, передает Politeka.net. Также артистке нравится показывать в Инстаграм разные фото, на которых она преображается благодаря модной одежде.
В этот раз Джамала сделала акцент на своем внешнем виде, артистка на фото позировала в изящном платье-вышиванке с красными орнаментами. Причем исполнительница не стала выбирать лишних деталей, чтобы нагрузить свой естественный образ.
«Это моя земля, моя страна 🙏🏽 С Днем единения!» - пишет Джамала под новыми кадрами.
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«С праздником🇺🇦❤️; you are all in the hearts of your brothers and sisters from other lands 💚🙏🏼; задала правильную атмосферу сегодня; Чужие города на родной земле. Эти места — ступеньки, покрытые пылью личной истории, раскрашенные запутанными узорами; уже невозможно будет так просто и быстро объединить пути, только построив векторные крыши дружбы».
По признанию певицы, ее мама - очень строгий критик, ведь профессиональный музыкант, пианистка и преподаватель фортепиано. У женщины хороший музыкальный слух. Именно Галина Михайловна привила любовь к музыке дочке с детства.
12 февраля мать Джамалы отпраздновала день рождения, о чем певица сообщила в Инстаграм.
Напомним, что Джамала показала человека, без которого ничего бы не смогла
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