Популярная украинская исполнительница Джамала следит за новостями, любит быть в центре внимания и часто рассказывает о планах на будущее, передает Politeka.net. Также артистке нравится показывать в Инстаграм разные фото, на которых она преображается благодаря модной одежде.

В этот раз Джамала сделала акцент на своем внешнем виде, артистка на фото позировала в изящном платье-вышиванке с красными орнаментами. Причем исполнительница не стала выбирать лишних деталей, чтобы нагрузить свой естественный образ.

«Это моя земля, моя страна 🙏🏽 С Днем единения!» - пишет Джамала под новыми кадрами.

В сети отреагировали:

«С праздником🇺🇦❤️; you are all in the hearts of your brothers and sisters from other lands 💚🙏🏼; задала правильную атмосферу сегодня; Чужие города на родной земле. Эти места — ступеньки, покрытые пылью личной истории, раскрашенные запутанными узорами; уже невозможно будет так просто и быстро объединить пути, только построив векторные крыши дружбы».

По признанию певицы, ее мама - очень строгий критик, ведь профессиональный музыкант, пианистка и преподаватель фортепиано. У женщины хороший музыкальный слух. Именно Галина Михайловна привила любовь к музыке дочке с детства.

12 февраля мать Джамалы отпраздновала день рождения, о чем певица сообщила в Инстаграм.

