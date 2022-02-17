Как пишет Politeka.net, артистка порадовала поклонников снимками из атмосферной фотосессии.
На фото Джамала явно позировала в другой стране – на заднем фоне можно было увидеть пальмы, а сами снимки были залиты ярким солнечным светом.
На одном из них певица позировала за рулем скутера. Она была в шлеме, поэтому можно предположить, что ей довелось покататься. Певица на фото счастливо улыбалась.
На другом снимке можно было рассмотреть ее образ. Для прогулки Джамала выбрала простое черное платье, а сверху накинула белую рубашку.
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«А за окном – непонятно, утро, день или ночь. И снова хочется вернуться мыслями туда. Скутер. Ветер. Закат. И последняя версия песни «Хай буде так, як хочеш ти» в ушах», - подписала снимки певица.
Поклонники тут же отреагировали на ее пост.
«Шикарная леди, огонь. Невероятная. Несравненная. Ухоженная и такая обалденная! Я бы сказала «Леди совершенство». Никак иначе», «Какая Вы чудесная», «Джамала умеет быть свободной, дышать свободой», «Да, очень хочется солнца», - пишут люди.
Напомним, Джамала в эффектном платье-вышиванке изумила внешностью.
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