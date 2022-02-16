Как сообщает Politeka.net, популярная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) в День святого Валентина неожиданно поразила новостью о том, что рассталась со своим возлюбленным Денисом. Примечательно, что всего несколько недель назад артистка впервые публично представила своего бойфренда и даже появилась с ним на светском мероприятии.

Теперь же Alyona Alyona сообщила в Instagram, что они решили расстаться с Денисом, и рассказала, что их отношения продолжались почти год. "Мы разошлись с Денисом", - коротко подписала оригинальное фото с экс-бойфрендом певица и в посте постаралась объяснить причину такого решения.

Тем временем в комментариях к публикации звездные коллеги и поклонники решили поддержать исполнительницу в связи с этим событием. Так, телеведущая Леся Никитюк, певицы Джамала и MamaRika выразили свою поддержку через эмодзи. На некоторые фанаты начали называть Алену новой "Холостячкой". "Ребята, вы слышали? Алена – свободная холостячка", - написал в комментариях один из пользователей.

Напомним, Alyona Alyona перестала скрывать разрыв с бойфрендом: "Правда оказалась горькой".

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