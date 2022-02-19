Як повідомляє Politeka.net, Ірина Гатун – актриса "Жіночого Кварталу» і театру "Чорний Квадрат" розповіла в інтерв'ю Ютуб-каналу «Поговори зі мною»

Ірина Гатун, яка разом з Андрієм Данилком знімалася у фільмі «Велика прогулянка» розповіла, що на знімальному майданчику у неї стали питати, що її пов'язує з артистом. Це дуже здивувало зірку "Жіночого Кварталу", так як до цього з Данилко вона бачилася всього раз.

«А ми з ним бачилися одного разу в Туреччині. Якось Женя Кошовий ... я попросилася, він завів мене до нього в гримерку. Я кажу:»Андрію Михайловичу, я нічого не скажу нового, просто ви розумієте, я виросла на ваших піснях, на провідниці". Все, що він робив тоді... Ну, мене іноді порівнюють з початківцем Андрієм Михайловичем, не Андрієм Михайловичем, а вірою, Андрій то Михайлович зовсім інший. І я кажу:» Просто я вам дуже сильно вдячна", - поділилася актриса.

Виявилося, що Андрій Данилко її впізнав і підійшов на зйомках фільму.

"І він потім приходить. Я кажу:»Та ладно". І воно так приємно стало. Він. І мене ... так добре. І він потім заходить на майданчик, де ми починаємо зніматися спільно, і він побачив мене, і такий: «Ой, Привіт». Ну все, викликайте швидку допомогу, тому, що це було дуже приємно", - не стримала емоцій Ірина Гатун.

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