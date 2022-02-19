Как сообщает Politeka.net, Ирина Гатун – актриса «Женского Квартала» и театра «Черный Квадрат» рассказала в интервью Ютуб-каналу «Поговори со мной»

Ирина Гатун, которая вместе с Андреем Данилко снималась в фильме «Велика прогулянка» рассказала, что на съемочной площадке у нее стали спрашивать, что ее связывает с артистом. Это очень удивило звезду «Женского Квартала», так как до этого с Данилко она виделась всего раз.

«А мы с ним виделись единожды в Турции. Как-то Женя Кошевой… я попросилась, он завел меня к нему в гримерку. Я говорю: «Андрей Михайлович, я ничего не скажу нового, просто вы понимаете, я выросла на ваших песнях, на проводнице». Все, что он делал тогда… Ну, меня иногда сравнивают с начинающим Андреем Михайловичем, не Андреем Михайловичем, а Верой, Андрей то Михайлович совершенно другой. И я говорю: «Просто я вам очень сильно благодарна», - поделилась актриса.

Оказалось, что Андрей Данилко ее узнал и подошел на съемках фильма.

«И он потом приходит. Я говорю: «Та ладно». И оно так приятно стало. Он. И меня… Так хорошо. И он потом заходит на площадку, где мы начинаем сниматься совместно, и он увидел меня, и такой: «Ой, привет». Ну все, вызывайте скорую помощь, потому, что это было очень приятно», - не сдержала эмоций Ирина Гатун.

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