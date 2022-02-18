Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - украинская популярная актриса. Звезда одна из самых популярных актрис "Женского квартала" и за знаменитостью следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм. В интервью Алине Олицкой Ирина Сопонару решила рассказать о личной жизни.

После первых отношений Ирина рассказала, что долгое время не встречалась ни с кем.

"Я пошла на пару свиданий. И такое впечатление, что самый.... Много хороших мужчин, я не хочу сейчас, чтобы прозвучало, что я из этих женщин, у которых все мужики козлы. Нет. Ни в коем случае. Очень много классных, клевых ребят, но я... У меня был какой-то талант выбрать самое худшее. И сходить с ним на свидание", - сказала Сопонару.

Ирина также рассказала историю, что 3 месяца у нее был роман с парнем, у которого была девушка. В один момент ей написала соперница, что мужчина занят.

"Ну как-то мне со славянами не очень складывается. В моем окружении есть много классных мужчин. Друзья, мужья моих подруг. Я вижу, что все вокруг находят клёвых мужчин, да? Я не могу здесь найти. У меня здесь не получаются отношения. У нас мужчины инфантильные очень... Нет, не мужчины, это я выбираю инфантильных. Я сейчас не говорю про всех", - пожаловалась на украинских мужчин, которых ей удавалось выбрать, Ирина.

Также Сопонару рассказала, почему украинские мужчины перевелись.

"Этот феномен можно охарактеризовать тем, что мужчины у нас обалдели, в какой-то мере. Может быть это сейчас резко прозвучит, у нас женщины кружат мужчину. Кружат, это факт. И к сожалению я в какой-то мере такая же. Подруга работает, двое детей, ужин из 12 блюд, в зал походи - жопу покачай, белье красивое надень и все так. И барин сидит... Понимаете, обслужи меня?", - сказала звезда.

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