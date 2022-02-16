Известная украинская актриса, звезда развлекательного шоу "Женский квартал" Ирина Гатун пришла на интервью, в котором рассказала, как ее ограбили в родном городе

Как сообщает Politeka.net, 34-летняя украинская актриса, звезда "Женского квартала" и театра "Черный Квадрат" Ирина Гатун, которой досталась роль Раи Наливайченко в комедии "Велика прогулянка" с Юрием Ткачом, Еленой Кравец, Веркой Сердючкой и другими, дала откровенное интервью, которое опубликовали на YouTube-канале "Поговори со мной".

Так, Ирина Гатун рассказала об ужасном событии, которое произошло с ней и ее подругой в родном городе Нежин на центральной улице. Как вспоминает Гатун было около 23:00 и они с подругой возвращались с посиделок в кафе, когда им встретилась компания молодых людей, которые попросили прикурить.

"Поскольку мы не курим, то пошли дальше. Это было 6 ноября 2006 года. Выпал первый снег, я говорю с Юлей. Поворачиваюсь, а ее нет. Мальчик ее так держал за горло и навел сюда дуло пистолета", - вспомнила Ирина Гатун, показав на голову.

По словам звезды "Женского квартала", они хотели их ограбить и вырвали сумочки, в которых не было ничего ценного. Чтобы девушки не оказывали сопротивления, их ударили.

"Ударил рукояткой пистолета по затылку, а маленький, с ними был 14-летний, подбежал сзади и ударил ногой под колено, чтобы я упала", - говорит Ирина.

Актриса рассказала, что они подали на преступников в суд. Как впоследствии оказалось, Ирина с подругой были не первыми их жертвами. Более того, на суде они сказали, что просто встретили девушек "не в том месте, не в то время". Гатун рассказала, что всех злоумышленников посадили в тюрьму, но они уже, вероятно, на свободе.

"Грозились найти. Не нашли... Или не ищут. Не знаю", - сказала Ира.

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