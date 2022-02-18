Известный украинский музыкант Андрей Данилко, который больше известен под женским сценическим псевдонимом Верка Сердючка, выпустил новый трек "Є пропозиція" на украинском языке.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 48-летний украинский актер и музыкант Андрей Данилко, который на сцене выступает в женском образе Верки Сердючки, похвастался поклонникам, что его новая песня "Є пропозиція" на украинском языке набрала в YouTube один миллион просмотров (чтобы посмотреть видео, долистайте до конца новости).

Как известно, клип на песню, которую Данилко выпустил на украинском языке впервые за 20 лет, появился на его YouTube-канале четыре дня назад - 14 февраля.

"Спасибо вам!!!", - написал певец.

Заметим ,что "Є пропозиція" Верки Сердючки станет саундтреком к новой комедии "Велика прогулянка", премьера которой запланирована на 24 февраля. В комедии сыграли не только известные звезды, как Юрий Ткач, Елена Кравец, Ирина Гатун, но и сама Сердючка с мамой и музыкальным коллективом.

Как рассказал сам Андрей Данилко, "Є пропозиція" - это композиция о весьма романтическом предложении, в котором есть много граней: и примирение, и "интересные планы на ночь", и надежда на лучшее.

Ранее Politeka сообщала, что Юрий Ткач разозлился на звезду "Женского квартала", не стесняясь камер: "Давай уже...".

Напомним, что Данилко, который отказался от судейства в Нацотборе, сделал украинцам подарок: "Это будет хитом".

Также Politeka писала, что Сердючка засветила необычную татуировку имени себя: сходство поражает.