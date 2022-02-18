Українські співачки Тіна Кароль і екс-солістка «НеАнгелів» Слава Камінська засвітилися в ефектних схожих сукнях. Образи артисток порівняли на сторінці «Зірковий шлях» в Instagram.
На знімках Тіна Кароль і Слава Камінська були відображені в чорних напівпрозорих сукнях.
«Днями Тіна Кароль сяяла на премії "Українська Пісня року», і ми вже бачили схожий образ в іншої співачки", - йдеться в повідомленні.
Фото Тіни Кароль і Слави Камінської викликали ажіотаж.
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"Обидві шикарні в цьому образі», «Люблю Кароль, але тут я за Славу», «Ось це вона Барбі баба Славка», «Слава однозначно», «із зірочками гарне плаття», «дві справжні красоточки», «обидві, виглядає по різному, але прекрасні обидві», «Славу і не впізнала», «обидві дівчата шикарні», "та виходили б вже повністю голі😂 задовбали вже своїми змаганнями, хто більше роздягнеться", - пишуть в коментарях.
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