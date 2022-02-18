Українські співачки Тіна Кароль і екс-солістка «НеАнгелів» Слава Камінська засвітилися в ефектних схожих сукнях. Образи артисток порівняли на сторінці «Зірковий шлях» в Instagram.

На знімках Тіна Кароль і Слава Камінська були відображені в чорних напівпрозорих сукнях.

«Днями Тіна Кароль сяяла на премії "Українська Пісня року», і ми вже бачили схожий образ в іншої співачки", - йдеться в повідомленні.

Фото Тіни Кароль і Слави Камінської викликали ажіотаж.

"Обидві шикарні в цьому образі», «Люблю Кароль, але тут я за Славу», «Ось це вона Барбі баба Славка», «Слава однозначно», «із зірочками гарне плаття», «дві справжні красоточки», «обидві, виглядає по різному, але прекрасні обидві», «Славу і не впізнала», «обидві дівчата шикарні», "та виходили б вже повністю голі😂 задовбали вже своїми змаганнями, хто більше роздягнеться", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Тіна Кароль в топі і лосинах показала, що вміє шикарно виглядати не тільки на сцені: фото

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль в прозорій накидці з зірками показала зайве: "просто вау-жінка!"

Також Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" у напівпрозорій спідниці зачарувала Цимбалюка і не тільки: "Яка гарна»