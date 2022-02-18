Украинская певица Тина Кароль впечатляет красотой и молодостью кожи даже без макияжа - звезда решила показать, как выглядит во время своей обычной тренировки.

Тина Кароль ухаживает за внешностью, поэтому в свои 37 лет выглядит примерно на 10 лет моложе, сообщает Politeka.net. Красотка не стесняется показать себя без макияжа, и блеснуть идеальной кожей.

Певица на новых кадрах в Инстаграм предстала в обычных топе и лосинах, а также без косметики. Тем самым звезда показала, что умеет выглядеть шикарно не только на сцене в вечерних нарядах.

Артистка показала, какие упражнения выполняла в зале, похваставшись растяжкой и подкаченным телом.

"Спорт", - написала звезда.

Отметим, Тина Кароль любит заниматься йогой, а также звезда прыгает на скакалке, тренируя дыхание и выносливость для работы.

К слову, секретом своей стройности артистка также считает питание. Звезда придерживается специальной диеты, отказавшись от углеводов, а овощей она ест очень мало. При этом в рационе певицы есть жиры, и она ест масло, сыр и сосиски.

Артистка употребляет много морепродуктов, отказывается от жареного и копченостей, мучного и сладкого.

Тина Кароль не употребляет алкоголь, но пьет много воды и не пропускает завтраки, но совершенно не ест вот поздно вечером.

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