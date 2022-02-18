Украинские певицы Тина Кароль и экс-солистка «НеАнгелов» Слава Каминская засветились в эффектных похожих платьях. Образы артисток сравнили на странице «Зірковий шлях» в Инстаграм.
На снимках Тина Кароль и Слава Каминская были запечатлены в черных полупрозрачных платьях.
«На днях Тина Кароль сияла на премии «Украинская песня года», и мы уже видели похожий образ у другой певицы», - говорится в сообщении.
Фото Тины Кароль и Славы Каминской вызвали ажиотаж.
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«Обе шикарны в этом образе», «Люблю Кароль, но тут я за Славу», «Вот это она барби баба Славка», «Слава однозначно», «Со звездочками красивое платье», «Две настоящие красоточки», «Обе, смотрится по разному, но прекрасны обе», «Славу и не узнала», «Обе девушки шикарны», «Та выходили бы уже полностью голые😂 Задолбали уже своими соревнованиями, кто больше разденется», - пишут в комментариях.
Напомним, Тина Кароль в топе и лосинах показала, что умеет шикарно выглядеть не только на сцене: фото
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