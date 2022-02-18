Украинская певица Тина Кароль не боится примерять самые эффектные образы, ведь фигура позволяет это делать - в этот раз она появилась в прозрачном наряде.

Тина Кароль занимается спортом и придерживается правильного питания, сообщает Politeka.net. Певица предпочитает кардиотренировки, прыжки на скакалке, а также бокс. Идеальный вес звезды - 56 килограммов.

Благодаря тщательному уходу за собой Тина Кароль выглядит превосходно, поэтому может позволить себе самые эффектные образы. На новых кадрах певица предстала в прозрачном платье с такой же накидкой, немного засветив лишнее. (Чтобы посмотреть все кадры, доскролльте до конца страницы).

Также Тина Кароль предстала и в других нарядах, подчеркнувших ее фигуру.

"Национальная музыкальная премия "Украинская песня года"", - так подписала она фото и видео.

Публикация быстро собрала более 9000 лайков.

"Тина,Ждем Вас в Баку!!😭💔", "Невероятная 🔥❤️", "Ох, какое платье🔥🔥🔥🔥", "Какая красивая женщина !", "По-настоящему звездный лук ❤️ восторг!!!", "И как это выдержать, это так красиво, я не могу🖤🔥🎶🎤🎬", "Ну просто вау-женщина!!! Все-таки как я обожаю эту красную помаду!!!❤️‍🔥", "Совершенство в деталях 😍😍😍 я фанат Вашего образа со звездочками и накидкой", - прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, что недовольная Тина Кароль пожаловалась на новые "издевания"

Как сообщала Politeka, Кароль в прозрачной накидке и маленьком боди взволновала раскованным видом на сцене

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