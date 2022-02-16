Как пишет Politeka.net,певица Слава Каминская, которая после 15-летнего участия в группе "НеАнгелы" занялась сольной карьерой. Вскоре она даст концерт в Одессе, о чем сообщила на своей странице в Инстаграм.
Слава Каминская также выложила свое фото, на котором запечатлена в эффектном наряде. Певица позировала в ярком топе цвета фуксия с объемными рукавами воланами и открытыми плечами. Контрастным дополнением к такому веру стала узкая черная юбка с прозрачными и блестящими диагональными вставками.
Образ Славы Каминской дополнила легкая небрежная укладка и макияж с акцентом на глаза.
Фолловеры артистки, кторая недавно сменила образ, отказвшись от длинной рыжей шевелюры, засыпали ее комплиментами.
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«Красотулечка», «Мадонна», «Какая вы красивая», - пишут в комментариях.
Отметим, на пост певицы отреагировал и украинский артист, сыгашший в сериале «Крепостная», Тарас Цымбалюк. Он поставил лайк.
Напомним, Каминская из "НеАнгелов" в кожаной юбке показала себя с неожиданной стороны: "В этом и есть прелесть"
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