Як пише Politeka.net, 33-річна красуня Тетяна Воржева засвітилася в проекті" Фабрика Зірок-3", де її помітила продюсер Наталія Могилевська. Пізніше Воржева виступала в популярній групі "Real O", а після відходу з групи стала активно розвивати сольну кар'єру і зайнялася блогінгом.
Українську артистку нерідко порівнюють з голівудською красунею Анджеліною Джолі. У новому пості на сторінці «Зірковий шлях» в Instagram вирішили порівняти фото.
Пост активно коментують, правда не всі змогли розгледіти схожість.
"Дуже схожа!!! Це ж одне лице! Міміка, риси обличчя... дивовижно», «дуже схожі🔥❤ обидві красуні",» схожість є, але до породи далеко", " це давно було зрозуміло, що вони дуже схожі...", "У Джолі занадто квадратний низ обличчя, у Воржевої трикутне, більш м'які і приємні кути" « " схожі, пам'ятаю про це ще говорили, коли Таня на "Фабриці зірок" була», «не схожі», «такі схожі, хоч би не переплутати», - пишуть в мережі.
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