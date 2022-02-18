Як пише Politeka.net, 33-річна красуня Тетяна Воржева засвітилася в проекті" Фабрика Зірок-3", де її помітила продюсер Наталія Могилевська. Пізніше Воржева виступала в популярній групі "Real O", а після відходу з групи стала активно розвивати сольну кар'єру і зайнялася блогінгом.

Українську артистку нерідко порівнюють з голівудською красунею Анджеліною Джолі. У новому пості на сторінці «Зірковий шлях» в Instagram вирішили порівняти фото.

Пост активно коментують, правда не всі змогли розгледіти схожість.

"Дуже схожа!!! Це ж одне лице! Міміка, риси обличчя... дивовижно», «дуже схожі🔥❤ обидві красуні",» схожість є, але до породи далеко", " це давно було зрозуміло, що вони дуже схожі...", "У Джолі занадто квадратний низ обличчя, у Воржевої трикутне, більш м'які і приємні кути" « " схожі, пам'ятаю про це ще говорили, коли Таня на "Фабриці зірок" була», «не схожі», «такі схожі, хоч би не переплутати», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, Бред Пітт висунув гучні звинувачення проти Аджеліни Джолі: новий виток сімейного скандалу

Як повідомляла Politeka, Джолі в тонкій сукні з декольте подражнила своєю унікальною красою: "незабутня"

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі в незвичній сукні покрасувалася поруч з дочкою :" як сестри"