Как пишет Politeka.net, 33-летняя красавица Татьяна Воржева засветилась в проекте "Фабрика звезд-3", где ее заметила продюсер Наталья Могилевская. Позже Воржева выступала в популярной группе "Real O", а после ухода из группы стала активно развивать сольную карьеру и занялася блоггингом.

Украинскую артистку нередко сравнивают с голивудской красоткой Анджелиной Джоли. В новом посте на странице «Зірковий шлях» в Инстаграм решли сравнить фото.

Пост активно комментируют, правда не все смогли разглядеть сходство.

«Очень похожа!!! Это же одно лицо! Мимика, черты лица… Удивительно», «Очень похожи🔥❤ Обе красотки», «Сходство есть, но до породы далеко», «Это давно было понятно, что они очень похожи...», «У Джоли слишком квадратный низ лица, у Воржевой треугольное, более мягкие и приятные углы», «Похожи, помню об этом еще говорили, когда Таня на "Фабрике звезд" была», «Не похожи», «Такие похожие, хоть бы не перепутать», - пишут в Сети.

Напомним, Брэд Питт выдвинул громкие обвинения против Аджелины Джоли: новый виток семейного скандала

Как сообщала Politeka, Джоли в тонком платье с декольте подразнила своей уникальной красотой: "Незабываемая"

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли в непривычном платье покрасовалась рядом с дочерью: "Как сестры"