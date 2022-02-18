Галина Куришко півфіналістка шоу "Голос країни" , яка брала участь у проекті в команді співака Олега Винника, вразила ефектними фото.

Як передає Politeka.net, кадри з'явилися на сторінці співачки в Instagram.

Галини Куришко брала участь у шоу "Голос країни 11", де переміг Сергій Лазановський з команди Наді Дорофєєвої. А Галина була підопічною Олега Винника, яка дійшла до півфіналу, де заспівала зі своїм тренером пісню "Біла голубка". Зараз артистка активно займається кар’єрою та анонсовувала вихід своєї нової пісні та похвалилися кадрами.

«Серія фото, що передає стан і глибину почуттів автентичної веснянки, яку скоро можна буде почути на муз. платформах. Бажаю, щоб Ваші очі завжди випромінювали щастя», - зазначила співачка.

Як відреагують на композицію Галини Куришко наразі не відомо, однак її фото вже викликали захват.

«З нетерпінням чекаю на прем'єру, а фото просто красуня», «Красунечка, з нетерпінням чекаю на прем'єру, люблю, ви для мене просто золото», «Галиночка», - пишуть у коментарях.

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