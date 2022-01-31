Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram екс-підопічна Олега Винника в 11 сезоні шоу "Голос країни" Галина Куришко, яка дійшла до півфіналу, часто ділиться з шанувальниками новими фото та відео.

Цього разу співачка з Сарн, що на Рівненщині, опублікувала серію фото у білій сукні з зеленою накидкою. На шиї у співачки було красиве намисто.

Варто зауважити, що на нових фото Галина постала у новому образі. Справа в тому, що раніше у неї було світло-русе волосся до плечей, а тепер вона має розкішне довге волосся, яке зібрало у високий хвіст.

"Кожній людині під силу внести в світ щось надзвичайне, цікаве, доповнити його. Але якщо людина собі не скаже: "Так, у мене це вийде. Я буду творити, незважаючи ні на що!", - у нього нічого не вийде. Творчість – це свобода, яка починається з віри в себе і абсолютної готовності йти проти системи, відстоюючи своє", - написала співачка.

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