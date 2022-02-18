Как передает Politeka.net кадры появились на странице певицы в Instagram.
Галины Куришко участвовала в шоу "Голос країни 11", где одержал победу Сергей Лазановский из команды Нади Дорофеевой. А Галина была подопечной Олега Винника, которая дошла до полуфинала, где спела со своим тренером песню "Белая голубка". Сейчас артистка активно занимается карьерой и анонсировала выход своей новой песни и похвасталась кадрами.
«Серия фото, что передает состояние и глубину чувств аутентичной веснушки, которую скоро можно будет услышать на муз. платформах. Желаю, чтобы Ваши глаза всегда излучали счастье», - отметила певица.
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Как отреагируют на композицию Галины Куришко пока не известно, однако ее фото уже вызвали восторг.
«С нетерпением жду премьеру а фото просто красотка», «Красотка, с нетерпением жду премьеру, люблю, вы для меня просто золото», «Галиночка», - пишут в комментариях.
Напомним, экс-подопечная Олега Винника из "Голоса страны" похвасталась новым триумфом: "счастлива, что..."
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