Українська співачка Вікторія Сміюха, яка раніше виступала в дуеті "НеАнгели", показала уривок зі свого нового кліпу, для якого приміряла відразу кілька різних образів.

Як пише Politeka.net, виконавиця поділилася новими кадрами у своєму Instagram. Після розпаду "НеАнгелів" Сміюха почала сольну кар'єру під сценічним ім'ям VIKTORIA. Нещодавно артистка випустила нову пісню "Говори що хочеш", а зараз вона готується представити кліп на цю композицію.

У новому пості Сміюха повідомила, що прем'єра кліпу запланована на "красиву" дату – 22. 02. 2022.

"Про мене і всіх жінок світу через призму таланту нашої творчої команди... "Говори, що хочеш" на всіх музичних майданчиках!", - написала співачка.

Вона також поділилася коротким уривком з кліпу.

На кадрах можна побачити Вікторію, що сидить в кріслі навпроти чоловіка. Менш ніж за 20 секунд уривка співачка змінила чотири образи. Для одного з них вона приміряла перуку з короткою стрижкою і підкреслила свою харизму стрілками і червоною помадою.

В іншому образі Сміюха виглядала більш природно - вона сиділа в шкіряному плащі і з розпущеним волоссям.

Також співачка показала себе в фатальній червоній сукні і екстравагантному квітчастому піджаку з капелюшком.

Шанувальники бурхливо відреагували на ці кадри.

"Молодці! Круто зіграли!!! Я в передчутті!", "Ми дуже-дуже чекаємо вже кліп!", "Неймовірна історія, втілена Вами, так щиро і талановито", "подібного голосу немає і вам важливо продовжувати свій шлях прояву в піснях!", "Мурашки по шкірі", - пишуть люди.

Нагадаємо, Сміюха з "НеАнгелів" на зйомках розлютилася на відомого ведучого.

Як повідомляла Politeka, Сміюха з "НеАнгелів" зав'язала футболку на животику і вразила не тільки фігурою.

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