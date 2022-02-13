Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха - известная украинская певица, которая 15 лет пела в группе "НеАнгелы". Но коллектив не так давно распался, после чего его солистки успели сильно разругаться. Сейчас Виктория активно занимается творчеством и ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых фото Виктория была в стильных белых футболках. А на первом снимке звезда завязала футболку на животике, впечатляя фигурой. Артистка рассказала, какие подарки приготовила для украинцев.
"Мои дорогие и любимые подписчики!
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Видео посмотрели 33100 человек.
Очень приятна ваша активность. Вы все искрение и достойные!", - написала Виктория.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Боже мой, как вы круто выглядите, у Вас прямо идеальная внешность", "Супер. Классная и стильная", "Не поверишь.....так и смотрю", "Я столько пропустила (".
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