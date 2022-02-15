Известная украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха засветилась на съемках популярного утреннего шоу, куда она пришла в эффектном платье.

Как сообщает Politeka.net, 36-летняя Виктория Смеюха выбрала для съемок вечернее красное платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Платье прекрасно гармонировало с длинными черными волосами звезды.

Судя по сторис артистки, она пришла на шоу, чтобы вместе с ведущим приготовить завтрак. В руках певица держала сковородку. Виктория поделилась забавным кадром, на котором она с негодованием смотрела на ведущего.

«Только попробуй меня еще раз перебить!», - подписала фото артистка.

Стоит отметить, что на кадрах со съемок было видно, что телеведущий практически не давал певице вставить слово, постоянно рассказывая о процессе приготовления блюда.

Как известно, после распада группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха вплотную занялась сольной карьерой, как и ее коллега Слава Каминская. Девушка уже успела выпустить песню и активно участвует в разных телевизионных шоу.

Напомним, что Смеюха показала свои формы, распахнув халат: "Господи, какая...".

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