Как сообщает Politeka.net, 36-летняя Виктория Смеюха выбрала для съемок вечернее красное платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Платье прекрасно гармонировало с длинными черными волосами звезды.
Судя по сторис артистки, она пришла на шоу, чтобы вместе с ведущим приготовить завтрак. В руках певица держала сковородку. Виктория поделилась забавным кадром, на котором она с негодованием смотрела на ведущего.
«Только попробуй меня еще раз перебить!», - подписала фото артистка.
Стоит отметить, что на кадрах со съемок было видно, что телеведущий практически не давал певице вставить слово, постоянно рассказывая о процессе приготовления блюда.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Судья "Мастер Шеф" Ярославский покинул Украину, первые подробности: "Сейчас я в аэропорту"
Кума Дзидзьо Цибульская неожиданно показала мужа, которого скрывает от публики: "Развестись..."
Дочь Анджелины Джоли в сарафане матери изумила видом перед публикой: кадры
Поступок 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина и его жены взбесил украинцев: "Переходит всякие пределы..."
Как известно, после распада группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха вплотную занялась сольной карьерой, как и ее коллега Слава Каминская. Девушка уже успела выпустить песню и активно участвует в разных телевизионных шоу.
Напомним, что Смеюха показала свои формы, распахнув халат: "Господи, какая...".
Также Politeka сообщала, что Смеюха впечатлила не только фигурой: "Не поверишь...".
А еще Politeka писала, что Смеюха поразила новым видео: "Самая пластичная артистка".