Украинская певица Виктория Смеюха, ранее выступавшая в дуэте «НеАнгелы», показала отрывок из своего нового клипа, для которого примерила сразу несколько разных образов.

Как пишет Politeka.net, исполнительница поделилась новыми кадрами в своем Инстаграм. После распада «НеАнгелов» Смеюха начала сольную карьеру под сценическим именем VIKTORIA. Недавно артистка выпустила новую песню «Говори что хочешь», а сейчас она готовится представить клип на эту композицию.

В новом посте Смеюха сообщила, что премьера клипа запланирована на «красивую» дату – 22. 02. 2022.

«Обо мне и всех женщинах мира через призму таланта нашей творческой команды... «Говори, что хочешь» на всех музыкальных площадках!», - написала певица.

Она также поделилась коротким отрывком из клипа.

На кадрах можно увидеть Викторию, сидящую в кресле напротив мужчины. Менее чем за 20 секунд отрывка певица сменила четыре образа. Для одного из них она примерила парик с короткой стрижкой и подчеркнула свою харизму стрелками и алой помадой.

В другом образе Смеюха выглядела более естественно – она сидела в кожаном плаще и с распущенными волосами.

Также певица показала себя в роковом красном платье и экстравагантном цветастом пиджаке со шляпкой.

Поклонники бурно отреагировали на эти кадры.

«Молодцы! Круто сыграли!!! Я в предвкушении!», «Мы очень-очень ждём уже клип!», «Невероятная история, воплощенная Вами, так искренне и талантливо», «Подобного голоса нет и вам важно продолжать свой путь проявления в песнях!», «Мурашки по коже», - пишут люди.

Напомним, Смеюха из «НеАнгелов» на съемках разозлилась на известного ведущего.

Как сообщала Politeka, Смеюха из "НеАнгелов" завязала футболку на животике и впечатлила не только фигурой.

Также Politeka писала, что Смеюха из "НеАнгелов" восхитила новым видео.