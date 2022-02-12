Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Виктория Смеюха, которая 15 лет работала в группе "НеАнгелы" вместе со Славой Каминской, после скандального развала коллектива начала сольную карьеру. Так, недавно в своем Instagram артистка представила очередную сольную работу на песню "Говори, что хочешь".

Певица опубликовала небольшой видеоролик, в котором звучит эта песня в то время как она подпевает и танцует. Судя по кадрам, видео Вика снимала где-то на отдыхе за границей, ее модно увидеть в необычных локациях. В ролике артистка появилась в стильном светлом платье, которое красиво подчернило ее фигуру и пластичность во время танцев.

В подписи к публикации Смеюха написала: "Weekend в красивом месте в преддверии праздника всех влюбленных и насыщенной событиями недели – это прекрасная возможность придумать нестандартный сценарий, чтобы окунуться в сказку, где время замирает и остается только музыка. А вы где проводите свои выходные?". Пользователи тут же принялись комментировать новое видео певицы: "Виктория вы супер, как и песня", "Боже, что за трек. С первых нот в самое сердце", "Самая пластичная артистка Украины", "Очень круто", "Классная такая. Приятных выходных, Виктория", "Очень красиво".

Напомним, Смеюха из "НеАнгелов" выставила напоказ формы, распахнув халат: "Господи, какая...".

Как сообщала Politeka, Смеюха из "НеАнгелов" после ссоры с Каминской приоткрыла завесу тайны личной жизни: "До слёз".

Также Politeka писала, что Смеюха из "НеАнгелов" сравнила себя с героиней Дженнифер Лопес: "Сейчас я также…".