Відомий грузинський шоумен і колишній "холостяк" Іраклі Макацарія розповів про місце, яке наповнює його силами.

Як пише Politeka.net, 36-річний Іраклі Макацарія полюбився багатьом українцям завдяки участі в одному з сезонів шоу "Холостяк" в нашій країні. Після цього він часто миготів в українських медіа, а пізніше взяв участь ще й у проекті «Танці з зірками».

Останні роки Іраклі живе у себе на батьківщині – в Грузії. Там він також активно знімається в місцевих проектах.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram Макацарія вирішив показати щасливі кадри з поїздки в своє рідне місто-Батумі.

"Батумі ... шум хвиль ... Це місце сили для мене, там де зберігаються безліч спогадів з самого дитинства. Час, коли нас просто радувало дивитися на море і посміхатися", - написав колишній «холостяк».

На знімках Іраклі сидів на березі моря і щасливо посміхався.

Шанувальники шоумена активно коментують його пост.

"Заздрю білою заздрістю", "це точно - це місце з особливим значенням і змістом!!", "Іраклі так приємно бачити тебе в улюбленому твоєму рідному місті Батумі. У тебе така Сонячна посмішка", "та там дуже круто", - пишуть люди.

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