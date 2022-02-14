Как сообщает Politeka.net, популярный шоумен, телезвезда и участник украинского сезона шоу "Холостяк" Иракли Макацария, который спустя несколько лет после реалити-шоу нашел свою вторую половинку, поделился, как поздравлял ее с Днем святого Валентина. Отметим, что избранницей Иракли стала 19-летняя Лиза Чичуа.

В своем Instagram звездный красавчик выложил очаровательное фото, на котором позирует в нарядном образе – темных брюках, белой рубашке и стильной жилетке с оригинальным галстуком. На лице Иракли сияет лучезарная улыбка, а в руках он держит роскошный букет цветов и охапку воздушных шариков в форме сердечек.

В подписи к публикации Макацария написал: "Не нужны особенные даты в календаре для того чтобы проявлять свои чувства. Любите каждую секунду, проведённую с вашим любимым человеком, так как это мгновение уникальна и неповторима".

Напомним, "Холостяк" Макацария рядом с 19-летней возлюбленной произвел фурор: "Ждем свадьбы летом!".

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