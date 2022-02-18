Как пишет Politeka.net, 36-летний Иракли Макацария полюбился многим украинцам благодаря участию в одном из сезонов шоу «Холостяк» в нашей стране. После этого он часто мелькал в украинских медиа, а позже принял участие еще и в проекте «Танці з зірками».
Последние годы Иракли живет у себя на родине – в Грузии. Там он также активно снимается в местных проектах.
В новом посте на своей странице в Инстаграм Макацария решил показать счастливые кадры из поездки в свой родной город – Батуми.
«Батуми…шум волн…Это место силы для меня, там где хранятся множество воспоминаний из самого детства. Время, когда нас просто радовало смотреть на море и улыбаться», - написал бывший «холостяк».
На снимках Иракли сидел на берегу моря и счастливо улыбался.
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Поклонники шоумена активно комментируют его пост.
«Завидую белой завистью», «Это точно - это место с особым значением и смыслом!!», «Иракли так приятно видеть тебя в любимом твоём родном городе Батуми. У тебя такая солнечная улыбка», «Да там очень круто», - пишут люди.
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