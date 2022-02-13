Как пишет Politeka.net, новое фото Иракли Макацарии вместе с его 19-летней девушкой по имени Лиза вызвало ажиотаж в Сети.
Как известно, грузинский шоумен Иракли Макацария был главным героем шестого сезона шоу «Холостяк». Однако на проекте он так и не смог найти свою любовь. По завершению шоу он вернулся к себе на родину, где продолжил строить карьеру.
А не так давно Макацария показал свою новую избранницу – 19-летнюю Лизу Чичуу.
В новом посте на своей странице в Инстаграм Иракли Макацария позировал с возлюбленной, держа в руке красное сердце.
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Снимок активно комментируют.
«Ждем Свадьбы Летом!», «Какие же вы красивые и счастливые», «Какая вы замечательная пара 😍 так искренне рада за вас! Любви вам», «Пусть ваши сердца бьются и унисон», «Ждем свадьбу», «Вы прекрасные», «Иракли счастья тебе. Думаю ты нашел свою вторую половинку. Желаю любви, счастья и тепла в отношениях», - писали в комментариях пользователи Сети.
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