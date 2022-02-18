Як пише Politeka.net, відома дизайнер поділилася розповіддю про свою маленьку подружку. В кінці минулого року Андрійчук розповіла, що спонтанно вирішила забрати додому цуценя, якого прилаштовували В ДОБРІ руки. Дизайнер назвала чорну дитину невідомої породи місяць, і з тих пір душі в ній не чає.
У новому пості Андрійчук розповіла про те, як росте собачка.
"Це маленьке диво вже зовсім не маленьке і я не втрачаю надій розгадати головну загадку: які породи поєднані в ній (ветеринари кажуть, що такої ніколи не бачили)", - написала дизайнер.
Минулого тижня вона понесла місяць на стрижку, під час якої з'ясувалося, що шерсть собачки не можна стригти, а можна тільки вищипувати вручну.
"Це виглядало максимально дивно, чесно кажучи", - зізналася Андрійчук.
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Вона поділилася знімками, на яких показала свою маленьку улюбленицю.
Коментатори тут же відреагували на її пост.
"Ідеально підходьте один одному", "Ганнуся дуже стильно виглядаєте", "Спочатку я подумав, що це чихуахуа, але ні. Краса неймовірна, удачі вам з новим членом сім'ї", "Боже, худа яка!",- пишуть люди.
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