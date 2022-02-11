Анна Андрийчук, которая была замужем за Алексеем Завгородним долгие годы, решила рассказать, куда она пропала в последнее время.

Как пишет Politeka.net, Анна в 2021 году разошлась с Алексеем Завгородним, о чем долгое время не рассказывала и старалась держать всю информацию подальше от прессы. Причем сейчас она продолжает редко говорить о себе и показывать личные фото, что беспокоит поклонников - они интересуются, куда пропала Анна в последнее время.

«Наверное первое, что мне нужно сделать, это поздороваться, так как достаточно давно не появлялась 🤷🏻‍♀️😘 В последнее время знакомые стали говорить, что я совсем пропала. Это все бесконечный поток работы, который засасывает (в хорошем смысле этого слова), но я счастлива от этого.

Каждый день собираюсь написать пост, сколько мы всего сделали за последнее время, но добавляются новые проекты и я думаю «все, вот поделюсь с вами уже вместе с новыми» и так до бесконечности. Обещаю себе и вам наконец-то сделать это. Но не сегодня 🤣 Так как работа занимает большую часть времени и я не успеваю делать важные для себя вещи, я решила кинуть себе челлендж. Наконец-то взяла аскезу» - высказалась Анна.

Также она рассказала, что аскеза – это когда кто-то добровольно лишает себя каких-то определенных благ, либо делаешь что-то, что кажется довольно сложным.

«Так как у меня не хватает времени на спорт (страдаю от этого сильно), взяла аскезу на бег/ходьбу по 6 км в день. В случае невыполнения по важным обстоятельствам - наказание, которое ты сам себе придумываешь и оно должно быть сложнее, нежели то, на что ты взял аскезу. А если пропускаешь осознанно - начинаешь все заново, но только 12 км (в моем случае). Не получилось до работы - успей до 00:00 выполнить (как вчера, например, но так поздно бегать - это ад, со слезами на глазах 😂)».

Мы также писали, экс-жена Позитива работала на телевидении, дизайнером, а также развивает собственный бренд одежды. Как известно, Андрийчук в тесных отношениях с Настей Каменских. Анна также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз решила показать, кто ей мешает спать.

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