Лучшая подруга Насти Каменских и бывшая жена Позитива из «Время и Стекло» Анна Андрийчук рассказала о том, как растет ее любимица.

Как пишет Politeka.net, известная дизайнер поделилась рассказом о своей маленькой подружке. В конце прошлого года Андрийчук рассказала, что спонтанно решила забрать домой щенка, которого пристраивали в добрые руки. Дизайнер назвала черную малышку неизвестной породы Луна, и с тех пор души в ней не чает.

В новом посте Андрийчук рассказала о том, как растет собачка.

«Это маленькое чудо уже совсем не маленькое и я не теряю надежд разгадать главную загадку: какие породы совмещены в ней (ветеринары говорят, что такой никогда не видели)», - написала дизайнер.

На прошлой неделе она понесла Луну на стрижку, во время которой выяснилось, что шерсть собачки нельзя стричь, а можно только выщипывать вручную.

«Это выглядело максимально странно, честно говоря», - призналась Андрийчук.

Она поделилась снимками, на которых показала свою маленькую любимицу.

Комментаторы тут же отреагировали на ее пост.

«Идеально подходите друг другу», «Анечка очень стильно смотритесь», «Изначально я подумал, что это чихуахуа, но нет. Красота неимоверная, удачи Вам с новым членом семьи», «Боже, худая какая!», - пишут люди.

Напомним, экс-жена Позитива рассказала правду об отношениях с Каменских.

Как сообщала Politeka, экс жена Позитива и лучшая подруга Каменских призналась, куда пропала.

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