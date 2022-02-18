Как пишет Politeka.net, известная дизайнер поделилась рассказом о своей маленькой подружке. В конце прошлого года Андрийчук рассказала, что спонтанно решила забрать домой щенка, которого пристраивали в добрые руки. Дизайнер назвала черную малышку неизвестной породы Луна, и с тех пор души в ней не чает.
В новом посте Андрийчук рассказала о том, как растет собачка.
«Это маленькое чудо уже совсем не маленькое и я не теряю надежд разгадать главную загадку: какие породы совмещены в ней (ветеринары говорят, что такой никогда не видели)», - написала дизайнер.
На прошлой неделе она понесла Луну на стрижку, во время которой выяснилось, что шерсть собачки нельзя стричь, а можно только выщипывать вручную.
«Это выглядело максимально странно, честно говоря», - призналась Андрийчук.
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Она поделилась снимками, на которых показала свою маленькую любимицу.
Комментаторы тут же отреагировали на ее пост.
«Идеально подходите друг другу», «Анечка очень стильно смотритесь», «Изначально я подумал, что это чихуахуа, но нет. Красота неимоверная, удачи Вам с новым членом семьи», «Боже, худая какая!», - пишут люди.
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