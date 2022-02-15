Как передает Politeka.net, Анна Андрийчук известна как бывшая жена популярного музыканта - Позитива (Алексея Завгородний). Также, известно, что она близкая подруга Насти Каменских.

На интервью в программе "ЖВЛ" Андрийчук рассказала об отношениях с Каменских. Она вспомнила ситуацию, как приревновала своего бывшего мужа к ней и призналась, что в этой ситуации не видит ничего плохого.

"Было дело. Мы только начали встречаться, а Настя только тогда начала крутиться на экранах. И Настя так ко мне со всей душой, ой, какая красивая девочка. А я была злобным карликом. Ну да, ревновала, я не вижу в этом ничего плохого", — призналась Анна Андрийчук.

Напомним, что перед разводом Андрийчук и Алексей Завгородний пытались спасти отношения, даже разъезжались, чтобы всё обдумать. Однако, они всё-таки приняли решение развестись. Супруги были 13 лет вместе.

Ранее сообщалось, замужнюю Дорофееву узнали на новом фото экс-коллеги по "Время и Стекло" Позитива: "Опа какие люди"

Politeka рассказывала, экс жена Позитива и лучшая подруга Каменских призналась, куда пропала: "Это ад, со слезами на глазах..."

Также, Позитив рассказал о заработках после распада "Время и Стекло" и покупке еще одной квартиры: "Взял себе..."