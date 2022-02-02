Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - успешная украинская певица и ведущая проекта "Орел и Решка". Звезда встречалась долгое время с Никитой Ломакиным, но пара в итоге распалась. И певица долгое время молчала о новых отношениях, но в интервью Славе Демину решила признаться, что сейчас уже не одна. Андраде решила не называть имя своего любимого. И Алексей Завгородний, который был женат до 2021 года на Анне Андрийчук, подогрел слухи о том, что именно он стал возлюбленным Мишель, поделившись новыми сторис в Инстаграм.
На сторис Алексей сидел вместе с Мишель и Викторией, которая работает в структуре "Мозги интертеймент". Известно, что Завгородний и Андраде клиенты продюсерского центра, которым руководит Потап и его экс-супруга Ирина Горовая.
"Я на свидании", - сказал Алексей, после чего показал Мишель, а потом Вику.
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