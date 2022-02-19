Як пише Politeka.net, комік поділився новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Раніше стало відомо, що Ткач візьме участь у новому сезоні проекту "Ліпсінк баттл" зі своєю 7-річною донькою Лізою. Судячи з анонсу, в цьому сезоні змагатимуться сім'ї. Також відомо, що для свого першого номера гуморист і його дочка вибрали пісню Потап і Насті Каменських.
У Сторіз Ткач показав, як вони з Лізою з'являються на знімальному майданчику.
"З Лізою вже приїхали в павільйон, де буде зніматися «Ліпсінк баттл». Ліза, ти готова рвати?", - поцікавився комік.
У відповідь дівчинка почала енергійно кружляти, поки не впала на підлогу.
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"Все, по повній програмі! Так що, дивіться скоро!", - прокоментувавши Ткач.
Відзначимо, що 7-річна Ліза Ткач не в перший раз пробує свої сили на телебаченні. Нещодавно дівчинка засвітилася в проекті "Розсміши коміка", де її батько – один із суддів. При цьому в той раз, вона знімалася в шоу в таємниці від батька.
Нагадаємо, дочка Ткача доросла до "Розсміши коміка" і здивувала навіть тата.
Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" з донькою зворушили чоловіка Дорофєєвої Дантеса.
Також Politeka писала, що донька Ткача з "Квартал 95" спантеличила недитячими пародіями.