Артист студии «Квартал 95» Юрий Ткач приехал на съемки шоу с дочкой и показал энтузиазм девочки на съемочной площадке.

Как пишет Politeka.net, комик поделился новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Ранее стало известно, что Ткач примет участие в новом сезоне проекта «Липсинк баттл» со своей 7-летней дочкой Лизой. Судя по анонсу, в этом сезоне будут соревноваться семьи. Также известно, что для своего первого номера юморист и его дочка выбрали песню Потапа и Насти Каменских.

В Сториз Ткач показал, как они с Лизой появляются на съемочной площадке.

«С Лизой уже приехали в павильон, где будет сниматься «Липсинк баттл». Лиза, ты готова рвать?», - поинтересовался комик.

В ответ девочка начала энергично кружиться, пока не упала на пол.

«Все, по полной программе! Так что, смотрите скоро!», - прокомментировал Ткач.

Отметим, что 7-летняя Лиза Ткач не в первый раз пробует свои силы на телевидении. Недавно девочка засветилась в проекте «Рассмеши комика», где ее отец – один из судей. При этом в тот раз, она снималась в шоу в тайне от отца.

Напомним, дочь Ткача доросла до "Рассмеши комика" и удивила даже папу.

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" с дочкой растрогали мужа Дорофеевой Дантеса.

Также Politeka писала, что дочка Ткача из «Квартал 95» озадачила недетскими пародиями.