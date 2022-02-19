Как пишет Politeka.net, комик поделился новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Ранее стало известно, что Ткач примет участие в новом сезоне проекта «Липсинк баттл» со своей 7-летней дочкой Лизой. Судя по анонсу, в этом сезоне будут соревноваться семьи. Также известно, что для своего первого номера юморист и его дочка выбрали песню Потапа и Насти Каменских.
В Сториз Ткач показал, как они с Лизой появляются на съемочной площадке.
«С Лизой уже приехали в павильон, где будет сниматься «Липсинк баттл». Лиза, ты готова рвать?», - поинтересовался комик.
В ответ девочка начала энергично кружиться, пока не упала на пол.
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«Все, по полной программе! Так что, смотрите скоро!», - прокомментировал Ткач.
Отметим, что 7-летняя Лиза Ткач не в первый раз пробует свои силы на телевидении. Недавно девочка засветилась в проекте «Рассмеши комика», где ее отец – один из судей. При этом в тот раз, она снималась в шоу в тайне от отца.
Напомним, дочь Ткача доросла до "Рассмеши комика" и удивила даже папу.
Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" с дочкой растрогали мужа Дорофеевой Дантеса.
Также Politeka писала, что дочка Ткача из «Квартал 95» озадачила недетскими пародиями.