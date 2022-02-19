Шерон Стоун в цьому році виповнилося 63 роки і вона часто веде сторінку в мережі, де ділиться з користувачами всім, навіть особистим горем.

Як повідомляє Politeka.net, голлівудській актрисі Шерон Стоун цього року виповнилося 63 роки, але ця цифра абсолютно не вкладається в голові, адже здається ніби актриса зовсім не старіє.

Останній знімок, який з'явився на її сторінці в Instagram, ще один тому доказ.

Шерон Стоун одягла светр пудрового відтінку, який тільки підкреслив її крихкість і засмаглу шкіру. В руках актриса тримала маленького цуценя бульдога білого кольору з сірими плямами на вухах і мордочці. Біля її ніг сидів великий бульдог темного кольору.

Волосся Шерон уклала, а макіяж зробила непомітним. Вона позує посеред вітальні, демонструючи, що таке вбрання буде виглядати відмінно, де б його не приміряли.

У підписі до знімка Шерон Стоун повідомила сумну звістку, вона втратила пухнастого друга - її бульдог Джо помер два тижні тому. Актриса не могла повідомити про це раніше, адже не була готова про це говорити.

Користувачі Мережі висловили своє співчуття актрисі: "Приношу своє співчуття. Моя любов, моє серце з тобою", "Так співчуваю вашій втраті. Це найгірше", "О, нам так шкода, Шерон. Надсилаємо вам нашу любов і міцні обійми".

Нагадаємо, що Шерон Стоун показала свою маму після п'яти інсультів та інфаркту.

Як повідомляла Politeka, 63-річна Шерон Стоун влаштувала майстер-клас зі спокушання в кращих нарядах.

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