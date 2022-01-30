Як повідомляє Politeka.net, відома голлівудська актриса Шерон Стоун, яка встигла прославитися на весь світ завдяки різноманітним ролям, згадала про свої найкращі образи. Причому виконавиця також показала тематичний ролик зі своїми різними ролями.

Так, як можна помітити, зазвичай Шерон не змінює свій колір волосся для нових ролей, проте з легкістю перетворює зачіски і стиль. З іміджем фатальної красуні або скромної леді актриса добре впоралася.

"Мене звати... 🤍 » - додаючи до нового ролика, коротко пише Шерон.

"Кожна з цих приголомшливих ролей. Майстер клас зі спокушання; так добре; легендарний вид; Легенда всіх легенд🙌; Джинджер - один з кращих персонажів, коли-небудь зображувалися в кіно!! Просто супер, Шерон! ❤ ; Де Мей Манро? вона моя найулюбленіша! 🥰😍😘; Сама класна🔥; І все ще гаряча, як сальса з гострим перцем на техаському бетоні під полуденним сонцем😍; Глорія 😍; Ти королева ☺❤👑 Люблю тебе 💖».

Ми також писали, зараз Шерон віддає перевагу зручності і короткі стрижки, більш простий і менш химерний стиль. Однак навіть в чорних брюках і кофті, а також туфлях на шпильці вона здатна заінтригувати фанатів.

"Ось ми на зйомках: секретний проект 🤣 😂 ❣" - пише Шерон.

Нагадавши, 63-річна Шерон Стоун чесно показала обличчя поблизу без фотошопу: "так може не кожна жінка".

Як повідомляла Politeka, 63-річна Шерон Стоун вразила екстремальними забавами, кадри:"в душі всі ми великі діти".

Також Politeka писала, що Шерон Стоун заворожила вигинами в облягаючому платті на сторінках глянцю: "елегантна леді".