Як пише Politeka.net, в Instagram Шерон Стоун опублікувала нарізку з епізодами з фільмів, в яких вона знімалася - від найперших до останніх.

"Мене звуть...", - підписала відео актриса.

У коментарях ефектній блондинці залишили масу теплих слів.

"Кожна з цих ролей приголомшлива", "Джинджер" - один з кращих персонажів, які коли-небудь зображувалися в кіно! Просто супер, Шерон!", "Обожнюю ці ролі, ці образи!", "І все ще гаряча, як сальса з примарним перцем на техаському бетоні під полуденним сонцем", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Шерон Стоун стала широко відомою після своєї ролі у фільмі "Основний інстинкт". Однак і до цього вона грала красунь у фільмах з такими зірками як Арнольд Шварценеггер і Сильвестр Сталлоне. На початку 2000-х зірка перенесла інсульт, після чого деякий час не знімалася в кіно.

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