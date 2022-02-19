Шэрон Стоун в этом году исполнилось 63 года и она часто ведет страницу в сети, где делится с пользователями всем, даже личным горем.

Как сообщает Politeka.net, голливудской актрисе Шэрон Стоун в этом году исполнилось 63 года, но эта цифра совершенно не укладывается в голове, ведь кажется будто актриса совсем не стареет.

Последний снимок, который появился на ее странице в Инстаграм, еще одно тому доказательство.

Шэрон Стоун надела свитер пудрового оттенка, который только подчеркнул ее хрупкость и загорелую кожу. В руках актриса держала маленького щенка бульдога белого цвета с серыми пятнами на ушах и мордочке. У ее ног сидел большой бульдог темного цвета.

Волосы Шэрон уложила, а макияж сделала незаметным. Она позирует посреди гостиной, демонстрируя, что такой наряд будет смотреться отлично, где бы его не примеряли.

В подписи к снимку Шэрон Стоун сообщила печальную весть, она потеряла пушистого друга - ее бульдог Джо умер две недели назад. Актриса не могла сообщить об этом раньше, ведь не была готова об этом говорить.

Пользователи сети высказали свое сочувствие актрисе: "Приношу свое сочувствие. Моя любовь, мое сердце с тобой", "Так, сочувствую вашей утрате. Это самое худшее", "О, нам так жаль, Шэрон. Шлем вам нашу любовь и крепкие объятия".

Напомним, что Шэрон Стоун показала свою маму после пяти инсультов и инфаркта.

Как сообщала Politeka, 63-летняя Шэрон Стоун устроила мастер-класс по соблазнению в лучших нарядах.

Также Politeka писала, 63-летняя Шэрон Стоун показала свои лучшие роли, вызвав восторг в сети.