63-річна голлівудська актриса Шерон Стоун показала, як проводить час з коханою і безжурною мамою, повідомивши про її проблеми зі здоров'ям.

Шерон Стоун народилася в сім'ї бібліотекаря Дороті Мері і фабричного робітника-інструментальника Джозефа Вільяма, що мав ірландське коріння, передає Politeka.net. Зірка стала другою дитиною з чотирьох дітей батьків.

Актриса домоглася великих успіхів в кар'єрі, і підтримує зв'язок з близькими. У новому фото в Instagram Шерон Стоун показала свою маму Дороті. Дочка обняла стареньку матір і обидві сміялися.

"Сьогодні запросила маму на обід.

ТАК, ВАШІ ДОБРІ ДУМКИ І МОЛИТВИ ДІЮТЬ ❣️ ️

89 років ❣️

5 інсультів, інфаркт, кардіостимулятор. Шукаю чоловіка.

😂 👍 🏻 💪 🏻 🥰 ",- написала зірка.

Зазначимо, Шерон Стоун неодноразово просила помолитися за її матір, коли та потрапляла в лікарню зі страшними діагнозами.

Пост швидко зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"🔥 🔥 🔥обидві!!! Дуже люблю цю дівчину ❤️", " чудово і видовищно😘 😍❤🔝 😮 😮", " мені подобається це фото. Я навіть розплакалася. Благослови вас двох, що вижили і люблять життя. 🌈 🌹 💋 ",- написали користувачі Мережі.

Примітно, що Шерон Стоун у 2001 році теж ледь пережила інсульт.

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