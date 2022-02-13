Шерон Стоун народилася в сім'ї бібліотекаря Дороті Мері і фабричного робітника-інструментальника Джозефа Вільяма, що мав ірландське коріння, передає Politeka.net. Зірка стала другою дитиною з чотирьох дітей батьків.
Актриса домоглася великих успіхів в кар'єрі, і підтримує зв'язок з близькими. У новому фото в Instagram Шерон Стоун показала свою маму Дороті. Дочка обняла стареньку матір і обидві сміялися.
"Сьогодні запросила маму на обід.
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89 років ❣️
5 інсультів, інфаркт, кардіостимулятор. Шукаю чоловіка.
😂 👍 🏻 💪 🏻 🥰 ",- написала зірка.
Зазначимо, Шерон Стоун неодноразово просила помолитися за її матір, коли та потрапляла в лікарню зі страшними діагнозами.
Пост швидко зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.
"🔥 🔥 🔥обидві!!! Дуже люблю цю дівчину ❤️", " чудово і видовищно😘 😍❤🔝 😮 😮", " мені подобається це фото. Я навіть розплакалася. Благослови вас двох, що вижили і люблять життя. 🌈 🌹 💋 ",- написали користувачі Мережі.
Примітно, що Шерон Стоун у 2001 році теж ледь пережила інсульт.
Нагадаємо, що 63-річна Шерон Стоун підкреслила струнку фігуру костюмом "хижого" забарвлення
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