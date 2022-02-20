Як пише Politeka.net, Даша Ульянова прославилася завдяки шоу" Холостяк " і перемога у фіналі принесла їй популярність в Instagram. Оскільки дівчина також є майстром спорту з гімнастики, вона акцентує на цьому увагу, тренується і навіть проводить спеціальні марафони.

Цього разу дівчина відповіла на найцікавіші питання: "Що робити з болем розставання?».

Даша підмітила: "нічого, просто пережити. І це пройде, повірте". Також Даша розповіла, як зустріти свою людину:

"Живіть, знайомтеся, розвивайтеся, будьте відкриті світу і людям, і ви обов'язково зустрінете потрібну людину. Звичайно, якщо ви закриєтеся в 4 стінах і будете чекати принца, то це провальна стратегія».

Даша розповіла, як чинити, коли людиною намагаються маніпулювати: «ні в якому разі не терпіти, не закривати на це очі і сказати прямо людині, що так з вами не можна».

Як відомо, гімнастка стала популярною після перемоги в шоу «Холостяк». Вона не стала будувати відносини з Максом Михайлюком після закінчення проекту, але в мережі з нею залишилося багато шанувальників. Як зізнавалася Ульянова в одному з інтерв'ю, завдяки передплатникам в Instagram вона стала заробляти на рекламі.

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